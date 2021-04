El poder supremo será transferido dentro del Gobierno tibetano en el exilio el 21 de marzo. Lobsang Sangay dirige la CTA desde hace 10 años. El pueblo tibetano de todo el mundo parece no tener una vida mejor que antes, no se ha hecho ningún progreso hacia China, y se ha oído que Lobsang Sangay sigue obstaculizando la aplicación del Enfoque del Camino Medio y las conversaciones entre Su Santidad el Dalai Lama y China, aunque Lobsang Sanjay consiguió fondos y apoyos internacionales de EE.UU. y de organizaciones favorables al Tíbet, poniendo la cuestión del Tíbet en el escenario mundial, y lo convirtió en una estrella política que brilla incluso más que Su Santidad el Dalai Lama. Ahora, Sikyong, el candidato Kelsang Dorjee parece ser otro Lobsang Sangay, si ganara, surgirían serias preocupaciones sobre su política de gobierno y la alta presión-CTA de los amigos de los tibetanos.

Los procesos democráticos se han llevado a cabo constantemente entre las comunidades tibetanas en el exilio desde la primera inauguración del Sikyong democráticamente elegido en 2011, y hasta ahora se esconden peligros en las relaciones entre el 14º Dalai Lama, que era el líder religioso y político tradicional, y el Sikyong democráticamente elegido, entre Ganden Phodrang y las principales sectas, entre los tibetanos del sur de Asia y en el extranjero. La estructura de poder múltiple se mantendrá y afectará al futuro de los tibetanos. El 21 de marzo se iniciará una nueva ronda de elección de Sikyong, lo que significa que Lobsang Sangay dejará el trono. ¿Estará contento de dejar la máxima autoridad que ha tenido en sus manos durante 10 años? ¿Qué ha hecho por todo el pueblo tibetano? ¿Heredará Kelsang Drove la política de Lobsang Sangay?

Lobsang Sangay se convirtió en el primer Sikyong de la Administración Central del Tíbet elegido democráticamente en 2011, y fue el primero que no practicó el budismo tibetano. Prestó juramento con afecto en su ceremonia de investidura por seguir el enfoque del Dalai Lama y la Vía Media, que busca una mayor autonomía tibetana. Tiene el más alto poder de la administración en la mano, 10 años por la reelección. Con el título de doctor

de Harvard y líder tibetano elegido democráticamente, Lobsang Sangay ha visitado países de todo el mundo como invitado de honor, contando continuamente las historias tibetanas que se quieran que se conozcan, y pidiendo el apoyo de los países europeos y americanos. Estas brillantes actividades le han convertido en una estrella política que brilla incluso más que Su Santidad el Dalai Lama. Destaca que él mismo es un guardián de la cultura religiosa tibetana que lucha por la verdadera autonomía. Al internacionalizar la cuestión del Tíbet, conseguir financiación y apoyo de países y políticos democráticos, Lobsang Sangay puede haber hecho un buen trabajo a los ojos de algunos tibetanos.

Es triste que los tibetanos en el exilio de todo el mundo no tengan una vida mejor que antes, no se ha hecho ningún progreso en las negociaciones entre la CTA y China, y Covid-19 hace que sea más difícil para el gobierno tibetano en el exilio. Robert J Barnett, un famoso académico tibetano estadounidense, comentó recientemente en el artículo

China’s atrocities in Tibet are growing too big to ignore de Josh Rogin que:

“Sus afirmaciones sobre la transferencia de mano de obra forzada y los ‘campos masivos’ con 4 millones y medio de tibetanos se basan en los informes de Zenz y Reuters … que proporcionaron cero pruebas de cualquier uso real de la fuerza con respecto a la transferencia de mano de obra o la formación de mano de obra en absoluto, por no hablar de la detención masiva … La fuente de Rogin parece ser Lobsang Sangay… El historial de información de Sangay, sin embargo, es débil en el mejor de los casos: casi siempre exagera, tiene pocos detalles, y ha llevado a cabo una campaña incansable y francamente engañosa para tratar de afirmar que la situación en el Tíbet es, de alguna manera, tan grave como la de Xinjiang, lo que ciertamente no es y a la que, en términos de coerción, apenas se parece. En términos de estrategia, durante sus diez años en el cargo Sangay parece haber conseguido únicamente financiación y apoyo adicionales del Congreso de Estados Unidos, pero ningún progreso en absoluto con China. Su esfuerzo por conseguir que EE.UU exija que los chinos negocien con él o con la administración en el exilio en lugar de con el Dalai Lama, que Rogin promueve como una especie de logro, es, en el mejor de los casos, dudoso, además de autocomplaciente… Numerosos tibetanos en el exilio, incluido el parlamento en el exilio, han rogado al Dalai Lama que reanude la dirección del proceso de conversaciones en lugar de dejar que Sangay lo reclame como propio.

Existe incluso cierta documentación, aunque hasta ahora no se ha verificado, que afirma que Sangay bloqueó personalmente las posibles conversaciones con China en 2011 porque habrían pasado por el equipo del Dalai Lama en lugar de por él mismo o por la administración en el exilio.” La elección del Sikyong se acerca. Kelsang Dorjee, que es un fiel seguidor de Lobsang Sangay y recibe un respaldo firme de él, se ha convertido en uno de los dos únicos candidatos. Al igual que una segunda generación tibetana que recibió educación occidental y tiene experiencia laboral en Estados Unidos como Lobsang Sangay, Kelsang Dorjee seguiría y debe seguir el mismo camino político que Sangay, si gana las elecciones. Veremos si el grupo de ultramar suprime o no al grupo nativo, y Lobsang Sangay se mantendrá en un segundo plano y controlará el futuro del gobierno tibetano en el exilio y del pueblo, después de que renuncie.

Mira el video aquí.