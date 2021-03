El proceso de divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie se extiende mientras batallan en una complicada batalla por la custodia de sus seis hijos.

Aunque fueron declarados legalmente solteros en 2019, los acores siguen presentando documentos en tribunales. Ahora, hemos sabido que su hijo mayor, Maddox Jolie-Pitt, ha testificado en el tribunal, y sus palabras pintan una relación negativa entre el padre y el hijo.

El hijo de Pitt y Jolie, de 19 años, habría dado un testimonio durante la batalla por la custodia que, según una fuente de Us Weekly, “no fue muy halagador hacia Brad”.

Maddox Jolie-Pitt dijo que no utiliza la parte “Pitt” de su apellido en documentos que no son legales y que está planeando cambiar su nombre a Maddox Jolie. Al parecer, su madre no aprueba sus ideas de eliminar legalmente el nombre de su padre de su apellido.

Brad Pitt está luchando por la custodia física y legal a partes iguales de sus seis hijos con Angelina Jolie. Las noticias sobre una relación difícil con su hijo mayor no ayudan precisamente a su caso.

Desde hace algún tiempo, Brad Pitt y Maddox habrían tenido una relación considerada “inexistente”, que el ganador del Oscar “Once Upon a Time in Hollywood” aparentemente ha calificado de “tremenda pérdida”.

El acontecimiento más reciente en la batalla por la custodia de Pitt y Jolie hace que Angelina Jolie afirme que su ex marido ha cometido actos de violencia doméstica en el seno de la familia. Los documentos afirman que ella y sus hijos están dispuestos a ofrecer “pruebas y autoridad en apoyo” de sus alegaciones. De este modo, Jolie y sus hijos podrían testificar ante el tribunal contra Brad Pitt.

Con información de cinemablend