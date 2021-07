Cuando falta menos de tres días para que se cumpla un mes de la catástrofe ocurrida en el conjunto residencial Champlain Towers South, en Surfside, hay muchas incógnitas con lo que pudiese ocurrir con el terreno donde fallecieron cientos de personas por el derrumbe de la edificación.

Algunos propietarios piensan que se debe dejar como está, en honor a la victimas que dejó el derrumbe de la edificación, mientras que para otros como el juez Michael Hanzman, quien dio la orden que se vendiera el terreno en $100 millones.

“Muchos, especialmente aquellos que han perdido a seres queridos en Champlain Towers South, me han indicado que el sitio se convierta en un monumento”, dijo Robert McKee, un abogado que hasta el martes representó a algunas de las víctimas y presentó una demanda en nombre de un sobreviviente.

Pero McKee, indicó que esta decisión no depende directamente de los propietarios si no de las autoridades gubernamentales de la ciudad y de un juez.

“Pero ellos no tienen control sobre eso”, dijo el especialista legal en una entrevista hecha a medios de comunicación de Miami.

La semana pasada el juez Michael Hanzman había ordenado que el terreno donde se encontraba la edificación que derrumbó en horas de la madrugada del 24 de junio fuese vendido en $100 millones.

El juez ha dicho que es necesario complementar los $ 48 millones del seguro de Champlain, que no serán suficientes para compensar a las víctimas. El monto se desglosa en $ 30 millones para el edificio físico y $ 18 millones en cobertura de responsabilidad.

Las estimaciones preliminares sitúan el valor del lote frente al mar entre $ 110 millones y $ 130 millones, dijo en la corte Michael Goldberg.

“Creo que en el momento en que se enteraron de esto, pensaron: ‘Vaya, hay un gran terreno disponible en el océano y voy a ganar mucho dinero con él'”, dijo la La comisionada de Surfside, Eliana Salzhauer.

Buying a condo? The collapse of Champlain Towers South condominium Surfside, Fla., shows how crucial it's for buyers to verify the financial soundness of their future condo association, but also the soundness of the building as well. #StrongPrivateWealth https://t.co/RqoziL1HXJ

— StrongPrivateWealth® (@strong_wealth) July 21, 2021