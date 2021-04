Este martes el condado de Coral Gables, en Florida tendrá unas elecciones, para designar a su nuevo alcalde.

Ya 6.300 personas habían ejercido su derecho al voto vía electrónica, por lo que se espera que proceso sea más rápido.

Con la renuncia de Raúl Valdés-Fauli a su reelección, la carrera para ser su sucesor en Coral Gables se centró en Vince Lago, Patricia Keon y Jackson ‘Rip’ Holmes.

De los tres Lago es quien está en el primer lugar de las encuestas, y si las proyecciones se cumplen podría ser el próximo burgomaestre de la ciudad.

Vince Lago, con 43 años, es un ejecutivo de BDI Construction Company, una firma que se dedica a la construcción comercial e instalaciones médicas y educativas.

Election Day in #CoralGables! Here at Coral Gables Country Club supporting @Vince_Lago for Mayor! Gables friends, come out and vote! pic.twitter.com/kmCj1IWkox

— Eric Diaz-Padron (@EricDiazPadron) April 13, 2021