Miami – Microsoft presentó una serie de historias que destacan el esfuerzo y la dedicación de tres organizaciones deportivas y de entrenamiento físico, quienes mediante el uso de la tecnología han superado obstáculos que la pandemia global ha traído de la mano un marathon. Con gran ímpetu, han demostrado el fuerte compromiso con sus seguidores y clientela, manteniendo sus objetivos firmes y al mismo tiempo manifestando su flexibilidad al cambio.

En esta nueva realidad, la transición a “todo remoto” se ha logrado a pasos agigantados y en poco tiempo, y esto no hubiese sido posible sin el esfuerzo y el poder sin límites de la tecnología. Escenarios de entidades como un equipo de futbol americano, un maratón y un gimnasio personalizado, protagonizan estas exitosas historias que han cobrado vida durante tiempos de COVID-19 y que, gracias a su rápida adaptación a la actual y compleja realidad, han logrado resultados fuera de serie.

La resiliencia, pasión y flexibilidad han impulsado el gran impacto de pequeñas empresas como Core Fitness Miami. Con muchas restricciones impuestas debido a la pandemia global, Andy Luaces, fundador y propietario, vio más allá de las limitaciones y puso en práctica el lema de su gimnasio: “sé ilimitado”. A medida que el entrenamiento personalizado e individual se detuvo, la especialidad de Core Fitness Miami, Luaces hizo la transición a “todo remote”.

Nacido y criado en Miami con raíces cubanas, a la edad de 22 años y frustrado con los métodos de entrenamiento de las grandes organizaciones de gimnasios, Luaces cargó su automóvil con equipos de entrenamiento y fue de puerta en puerta promocionando sus servicios. Su objetivo no era obtener membresías, sino proporcionar las mejores experiencias personalizadas para que sus clientes lograran sus objetivos de fitness. “Para mí, es importante ayudar a las personas y promover su bienestar”.

Con esto en mente, Core Fitness Miami, que ya utilizaba Microsoft Office 365 para operaciones internas, durante la pandemia recurrió a Microsoft Teams para mantenerse conectado a través de chats en vivo con sus entrenadores, discutir los mejores programas con sus clientes y atletas, y brindar sesiones virtuales de entrenamiento físico individual a sus clientes. Aunque el mundo entero y Core Fitness Miami continúan navegando en esta “nueva normalidad”, Luces comparte que ha tenido lecciones valiosas. “Aprendimos que es importante responder a la adversidad y adaptarse. Mi carrera es un trabajo presencial, por lo que el uso de la tecnología me ha permitido ampliar mis horizontes y ser más eficaz. Sin la tecnología, no estaría abierto en este momento”, expresó.

Frankie Ruiz, nativo de Miami y cofundador del Miami Marathon ha demostrado resiliencia frente a la adversidad. El Life Time Miami Marathon, que fue adquirido hace seis años por Life Time, uno de los operadores de clubes de salud más grandes y principales del país, naturalmente fue cancelado para el próximo año debido a la pandemia del COVID-19. Para mantenerse activo y promover su primera presentación digital, recurrió a Microsoft 365 y Microsoft Teams para todas las facetas de la organización, desde la comunicación de los empleados hasta las capacitaciones virtuales con su comunidad de corredores. “No podríamos vivir sin él. Es lo que usamos todo el día ahora”, expresó Ruiz.

El Life Time Miami Marathon es un gran evento para Miami, especialmente para la comunidad latina, que representa alrededor del 80 por ciento de la multitud que corre. Ruiz se ha esforzado por hacer de su evento para América Latina lo que el Maratón de la ciudad de Nueva York es para Europa y el resto del mundo. Gracias al trabajo duro, el número de visitantes latinoamericanos representa aproximadamente el 30 por ciento.

