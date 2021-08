Ya están por comenzar las clases en Florida, y por ende la exención de impuestos sobre las ventas de artículos escolares que se encontraba vigente a partir del 31 de julio hasta hoy 9 de agosto.

La exención de impuestos sobre las ventas en artículos relacionados con la escuela se extiende hasta el lunes. En su momento fue aprobado por la Legislatura de Florida y promulgado por el gobernador Ron DeSantis

It's the last weekend to take advantage of the Back-to-School Sales Tax Holiday now through August 9th!

Visit https://t.co/4n2RwPJUPT for more information on all the items exempt from sale tax. #BacktoSchool2021 #SchoolSupplies #TaxFree #Florida #fortlauderdale pic.twitter.com/XPPpX0nLwE

— City of Fort Lauderdale (@FTLCityNews) August 6, 2021