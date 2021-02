Aún faltan tres semanas para el inicio de la agencia libre, pero los rumores ya están en pleno apogeo. El último chisme incluye al corredor Aaron Jones y los Miami Dolphins.

El año nuevo de la NFL comienza a las 4 pm el 17 de marzo, cuando los equipos pueden adquirir agentes libres, y Barry Jackson del Miami Herald informa que existe un interés mutuo entre el corredor de Pro Bowl Aaron Jones y los Miami Dolphins, reportó The Phinsider.

NEW: Miami Dolphins eyeing a Pro Bowl running back. What must happen for this to materialize: https://t.co/BSt1a46TIX — Barry Jackson (@flasportsbuzz) February 23, 2021

Jackson señaló que estos rumores han circulado desde principios de febrero.

Miami or the Jets are the two teams most likely to sign him, from what I’ve heard https://t.co/ZUb2quvK3E — Ian Wharton (@NFLFilmStudy) February 5, 2021

“Esos informes sobre el interés de los Dolphins me fueron confirmados por una fuente de la liga que habla con los Dolphins pero no está afiliado a Jones”, escribió Jackson.

Está previsto que los Miami Dolphins tengan 26 millones de dólares en espacio en el tope salarial en este momento, pero pueden hacer espacio reestructurando contratos o recortando veteranos, como señala Jackson en su historia.

Pro Football Focus predice que los Miami Dolphins firmarán a Jones por cuatro años con $ 25 millones en dinero garantizado, que apareció en una historia que predice dónde pueden firmar los mejores corredores esta temporada baja.

Jones estaría programado para hacer $ 12 millones por año bajo el PROYECTADO acuerdo, uniéndose a Myles Gaskin y Salvon Ahmed como tres mejores corredores de Miami. Con la mudanza, el gerente general Chris Grier iría en contra de la noción de que los equipos no deberían pagar a los corredores.

Take a look at the leading rusher from the last 12 Super Bowls and their base salary: pic.twitter.com/wDNh1Ay9za — Marcus Mosher (@Marcus_Mosher) February 9, 2021

Sin embargo, la incorporación de Jones ayudaría a los Dolphins a anotar touchdowns, algo con lo que tuvieron problemas la temporada pasada. Miami promedió 2.6 touchdowns por juego en 2020, que ocupó el puesto 20 entre 32 equipos de la NFL. Los Dolphins promediaron solo 2.1 touchdowns por juego en 2019.