Este martes la Corte Suprema de Estados Unidos, rechazó la apelación de Franqui Francisco Flores de Freitas, uno de los narco-sobrinos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La información fue reseñada por el periodista de Associated Press, Joshua Goodman a través de su cuenta en Twitter, según difundió albertonews

Por Redacción Miami Diario

A través de Twitter, Goodman destacó que la Corte no ha dado ninguna razón para negarse a escuchar el caso, como se hace habitualmente.

Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores deberán cumplir su condena de 18 años por narcotráfico y pagar una multa por 50.000 dólares

