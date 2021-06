Las mejores aplicaciones de mensajería del momento son WhatsApp y Telegram. Ambas tienen elementos similares, pero hay ciertas funciones que tiene Whatsapp que no posee Telegram.

Cada nueva actualización de Telegram viene con numerosas ventajas, mientras que en WhatsApp los cambios van más pausados, reportó Xatakandroid.

El resultado es que Telegram ha acumulado un montón de funciones y mejoras más allá de las presentes en WhatsApp, pero todavía hay nueve cosas que Telegram todavía no tiene, pero WhatsApp sí.

Estas son las diferencias fundamentales:

Historias

Historias como en Snapchat, Instagram, Facebook o tantas otras aplicaciones: o las amas o las odias. Si las quieres, están en WhatsApp pero no en Telegram.

Lo bueno es que en WhatsApp las historias no toman demasiado protagonismo en la interfaz, estando en una pestaña separada.

Es decir, si quieres ver o publicar historias, puedes, y si no, lo único que tienes que hacer es ignorar su existencia. Por el momento Telegram no tiene nada similar, si excluimos el hecho de que las fotos de perfil antiguas se mantienen al cambiarlas a no ser que las borres, así que podrías tener un efecto similar con ellas.

Estados de texto

Las historias de WhatsApp llegaron como una evolución de los estados de texto. Desde entonces, los antiguos estados de “Disponible”, “Ocupado” o “En el gimnasio” han perdido algo de protagonismo, pero siguen estando disponibles en WhatsApp.

En Telegram, lo más parecido que hay es la biografía, que puedes editar a tu antojo, aunque partes en cada caso de un lienzo en blanco, mientras que en WhatsApp tienes varios mensajes predefinidos.

Es decir, aunque técnicamente puedes lograr algo parecido, no está pensado para ser usado de este modo.

Videollamadas grupales

Aquí es bastante posible que Telegram esté a punto de adelantar por la derecha a WhatsApp, pero a día de hoy sigue siendo una de las diferencias entre ambas aplicaciones: las videollamadas grupales. Están en WhatsApp, pero no en Telegram, por ahora.

Telegram está preparando sus videollamadas grupales, con funciones añadidas y un estilo más a Zoom, pero por el momento todavía no han llegado oficialmente.

Es decir, en WhatsApp puedes llamar con vídeo a hasta 8 personas a la vez y en Telegram, por ahora, a una.

Fondos distintos para cada chat

Telegram es una superpotencia en personalización, pero hay un aspecto en el que se ha quedado atrás con respecto a WhatsApp: poder poner un fondo distinto para cada chat, algo que se puede hacer en WhatsApp desde finales del año pasado.

En Telegram puedes cambiar el color de casi todos los elementos de la interfaz a tu antojo, e incluye muchas opciones para cambiar el diseño del fondo de los chats, pero los cambios se aplican a todos los chats.

Cifrado de extremo a extremo por defecto



Tanto Telegram como WhatsApp tienen cifrado de extremo a extremo, pero con una diferencia fundamental. WhatsApp lo aplica a todos los chats sin excepción, y Telegram sólo a los chats secretos.

El resto de chats están cifrados con el cifrado de la casa MTProto. Esto no quiere decir que Telegram sea inseguro, pero los expertos en seguridad siguen prefiriendo el viejo conocido del cifrado de extremo a extremo, probado y comprobado.

Añadir contactos por código QR

Los códigos QR están más de moda que nunca, y en WhatsApp se pueden usar para varias cosas. Por ejemplo, para compartir tu perfil con otra persona o añadir a alguien fácilmente, sin tener que añadir su número a los contactos.

Telegram tiene la ventaja de poder configurar un nombre de usuario para tu perfil -accesible desde un enlace- lo cual facilita que alguien te añada sin tener que teclear tu número de teléfono, pero no incluye la funcionalidad de añadir mediante código QR.

Aviso en los mensajes muy reenviados

Con la cantidad de bulos que corren por las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, la aplicación decidió intentar ponerle freno a las noticias falsas.

Para ello, se limitan los reenvíos y se muestra un aviso en los mensajes que se han reenviado muchas veces. Es algo así como un indicativo de que tengas cuidado: este mensaje no ha sido escrito de puño y letra de ese contacto, sino que se está reenviando sin parar.

En Telegram, se muestra quién escribió el mensaje original si no se ha ocultado esta opción en los ajustes de privacidad, y también se indica que un mensaje es reenviado, pero no hay diferencia entre un mensaje reenviado una vez o un millón.

Versión para empresas