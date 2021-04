A partir de hoy podrás solicitar la ayuda de FEMA para reembolso de gastos funerarios para las familias que tuvieron alguna muerte por coronavirus.

De esta manera, las perosnas que necesiten asistencia para cubrir los gastos funerales de sus seres queridos a causa de la COVID-19 podrían recibir hasta $9,000 en ayuda a través de una ley federal promulgada en marzo.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) —la agencia gubernamental a cargo de este programa— ha hecho público las políticas de este programa (en inglés), y se espera que el proceso de solicitud comience el 12 de abril.

