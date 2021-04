El Covid-19 nuevamente le nuevamente un dolor de cabeza a la MLB, porque debieron suspender la serie entre los Nacionales de Washington y Mets de Nueva York.

Ambos equipos se vieron forzado a cancelar su serie que comenzaría el jueves cuando se inauguró la campaña debido, a que un jugador del conjunto capitalino dio positivo a Covid-19.

Los compromisos estaban pautados realizarse en el Citi Field, en Nueva York.

Durante la ceremonia del jueves se tenía pensado izar el banderín, que los acredita como Campeón de la Serie Mundial del 2019.

Dicho acto no se pudo realizar el año pasado, debido a la prohibición de dejar entrar al público a los estadios, debido a la pandemia del Covid-19.

Para el primer duelo se tenía pensado que ingresaran alrededor de 5000 aficionados, que es la cantidad mínima que se permitirá que ingrese al estadio.

MLB has announced the rest of the Nats-Mets series has been postponed. No games Saturday or Sunday, due to follow-up testing and contact tracing. The earliest the Nats could open their season will be Monday against the Braves.

— Dan Kolko (@masnKolko) April 2, 2021