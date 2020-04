COVID-19: Pitbull no pierde la esperanza y quiere motivar a todos con su nueva canción ‘I Believe That We Will Win’

Pitbull no pierde la esperanza y quiere inyectársela a todo el mundo, para ello apela a lo que mejor hace y lanza su canción «I Believe That We Will Win» (Creo que ganaremos).

Por Redacción MiamiDiario

«Mr. Worldwide» realmente está haciendo honor a su apodo con su último single, «I Believe That We Will Win».

La canción es un himno esperanzador sobre la actual crisis de salud mundial generado por el COVID-19.

Pitbull dijo en su página de Instagram que los beneficios de la canción se destinarán a organizaciones benéficas que proporcionan alivio a COVID-19.

La canción dice entre otras cosas: «¿Sabes qué se propaga más rápido que cualquier virus? Es el miedo. Y cuando se trata del miedo, puedes olvidarte de todo y correr, o puedes enfrentarte a todo y levantarte».

En otra estrofa nos invita a reaccionar, «No es como te caes/es como te levantas».

Fuente: CNN

