La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) publicó varios datos donde detallan que los niños representan ahora más de una cuarta parte de los casos semanales de COVID-19 en el país.

La APP explicó que para el 2 de septiembre, registraron más de 5 millones de niños habían dado positivo por COVID-19 desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, lo que representa el 15,1% de todos los casos. Siendo la semana pasada la que registró el pico más alto desde el 2020, alrededor de 252,000 casos.

Durante las últimas dos semanas de agosto , los niños representaron alrededor del 22% de los casos de COVID-19 notificados semanalmente, según datos de la AAP.

“Después de disminuir a principios del verano, los casos de niños han aumentado exponencialmente, con más de 750,000 casos agregados entre el 5 de agosto y el 2 de septiembre”, dijo la AAP.

El aumento se produce poco después de que un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades descubrió que las tasas de hospitalización semanal por COVID-19 en niños de 0 a 4 años a mediados de agosto eran 10 veces más altas que las tasas siete semanas antes, un aumento que coincide con el propagación de la variante delta altamente transmisible.

"With Delta on the rise and children at risk, we implore schools to put in place the universal masking recommendations from the CDC and AAP as they prepare for students and much-needed in-person learning." -Dr. Sharon Swindell in @BridgeMichigan https://t.co/B5PozVEsvo

— American Academy of Pediatrics (@AmerAcadPeds) September 3, 2021