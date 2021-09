El COVID-19 se posicionó como el asesino número uno de la policía en 2020 y 2021 hasta la fecha, según indica la página Officer Down Memorial, que hace un seguimiento de las muertes.

Llama la atenció que sólo en el sur de Florida, se han perdido recientemente cinco agentes de la policía en sólo una semana.

“Es la cuestión de seguridad de los agentes más importante de nuestra vida”, dijo el subjefe de la policía de Miami, Armando Aguilar, que se encuentra entre los líderes que presionan para que los policías se vacunen. Contó Local 10.

COVID is the #1 killer of LEOs in 2020 and 2021 with more than 300 confirmed/presumed cases, and 170+ under review. Please get vaccinated. Share in roll call and on your dept's social media @ODMP pic.twitter.com/g8iRsNwbto

— ODMP.org (@ODMP) August 31, 2021