La fiscal del estado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunciaron que crearán un grupo de trabajo para combatir el fraude inmobiliario en el sur de Florida.

El grupo ayudará a concienciar, prevenir y responder ante el aumento de fraudes inmobiliarios a personas mayores en el sur de Florida.

Las autoridades hicieron el anuncio junto a miembros de los departamentos de policía de la ciudad de Miami y del condado de Miami-Dade, en un acto en el que se destacó la detención de tres personas acusadas de falsificar documentos para robar y vender fraudulentamente una propiedad de Coconut Grove.

Los investigadores de NBC 6 informaron durante meses sobre el aumento de los delitos inmobiliarios que tienen como objetivo los lotes vacíos, incluyendo 50 casos similares citados por la policía de Miami.

Standing with @KathyFndzRundle, @MiamiDadePD, and @MiamiPD as we work together to protect older adults from exploitation, fraud and abuse. We urge our community to help us protect the most vulnerable by reporting suspected elder abuse: Call 1-800-96-ABUSE. #ElderAbuseAwareness pic.twitter.com/VKq5KeyYv1 — Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 18, 2021

Florida es el segundo peor estado en cuanto a fraudes a personas mayores, según una base de datos del FBI.

“Esta comunidad tiene que asumir este problema. Y tenemos que abordarlo. Sin duda, los que explotan y se aprovechan de nuestros residentes de edad avanzada tienen un corazón frío, frío”, dijo la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, reportó NbcMiami.

Arrested & charged in this terrible case of elder exploitation are Otis Lathen Powell, Shantel Vennissa Chang, Jason Webley Sr. Appreciate the hard work & diligence of my Elder Exploitation Unit prosecutor Brenda Mezick! She was dogged on this case & several others! https://t.co/XiAWK14BgK — Kathy Rundle (@KathyFndzRundle) June 18, 2021

La pandemia de coronavirus ha hecho que muchos negocios inmobiliarios se realicen a distancia o por Internet. El presidente de la compañía de títulos que supervisa el Coconut Grove dijo que los delincuentes se han aprovechado de esa situación.

La víctima de la estafa Shirley Gibson y su abogado David Winker hablaron en la conferencia de prensa del viernes.

Fernández Rundle y Levine Cava esperan trabajar con el secretario de los tribunales del condado lo relativo a la aplicación de la ley.

La alcaldesa Levine Cava quiere que el grupo de trabajo incluya servicios legales para las víctimas que no pueden pagar abogados por su cuenta.

La policía acusó a Otis Lathen Powell, Shantel Vennissa Chang y Jason Webley de lavado de dinero, robo a una persona mayor de 65 años, hurto mayor, plan organizado para defraudar, conspiración para cometer un plan organizado para defraudar y uso fraudulento de identificación personal.

Los agentes de la policía de Miami que forman parte del grupo de trabajo para la detención de delitos graves colaboraron con los alguaciles de EE.UU. para llevar a cabo las detenciones el miércoles.

La policía afirma que el trío falsificó la escritura, el sello notarial y la vendió a Ollie Development Group en Nueva York por 230.000 dólares.

El abogado de Gibson dice que la compañía de títulos que supervisa el acuerdo es también una víctima en el caso y ha sido muy colaboradora.

Los lotes vacíos son vulnerables porque el propietario a menudo no tiene una hipoteca sobre la propiedad. Por ello hay menos aros para saltar a través de la transferencia fraudulenta de la propiedad.

“También sabemos que hay que hacer mucho más porque se trata de registrar ilegalmente papeles fraudulentos”, dijo Fernández Rundle.