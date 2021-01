Pese al aumento de las jornadas de vacunación en Florida, los funcionarios del estado están preocupados por la extensión de la nueva variante del COVID-19. La nueva cepa es más contagiosa y podría estar expandiéndose en el tercer estado más poblado del país, reportó clickorlando

Hasta el domingo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron que Florida tiene ahora 46 casos confirmados de la cepa más transmisible de COVID-19, que se detectó por primera vez en el Reino Unido en diciembre y desde entonces ha comenzado a propagarse en todo el mundo.

Según los CDC, California había sido el epicentro de la nueva cepa en EE.UU., ahora con 40 casos confirmados, pero Florida ha ido opacando.

Rates of #COVID19 cases are increasing across the United States. The current 7-day average of new cases increased 16% from the previous 7-day period. Help slow the spread:

🚫 Avoid gatherings.

😷 Wear a mask.

↔️ Stay 6 feet away from others.

More: https://t.co/gp6X4zTnBT pic.twitter.com/WxPc8tWUe8 — CDC (@CDCgov) January 14, 2021

Las primeras evidencias parecen indicar que la nueva cepa no es más letal que las anteriores que han enfermado a más de 24 millones de personas en los Estados Unidos y matado a casi 400.000. Florida se acerca ahora a los 1,6 millones de casos confirmados, con unos 24.300 muertos por la enfermedad.

“Esta nueva cepa es más contagiosa, y eso significa que más gente se infectará”, dijo el Dr. Frederick Southwick, profesor de medicina y especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Florida. “Si antes teníamos un problema, ahora tendremos más inconvenientes”

El primer caso conocido en Florida de la nueva variante fue revelado por los funcionarios de salud en la víspera de Año Nuevo, cuando los funcionarios identificaron a un hombre del Condado de Martin sin historial conocido de viajes como el primer caso del estado de la variante.

🧪 COVID-19 Science Update: Read the latest research on #COVID19 cases in veterans’ health centers, how COVID-19 affects flu virus spread, and more. 👓 Read the full update: https://t.co/oWfFiofSiF. pic.twitter.com/VCGtWRLSs7 — CDC (@CDCgov) January 20, 2021

Durante una conferencia de prensa en el condado de Palm Beach el martes, el gobernador Ron DeSantis dijo que quería que se vacunaran más floridanos pero que el estado estaba a merced del gobierno federal debido a los limitados suministros de vacunas.

Hasta ahora, unos 700.000 ancianos han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, dijo el gobernador. DeSantis ha dado prioridad a los adultos mayores de 65 años o más para las vacunas. En total, se han administrado casi 1,1 millones de vacunas a

#HCPs: Communicating the importance of vaccination to your patients, including #fluvaccine, can help reduce the burden of respiratory illnesses in the community and on healthcare systems: https://t.co/3fUMNK1Th5. pic.twitter.com/j3BzX0nRMW — CDC (@CDCgov) January 20, 2021

“Estamos listos para aceptar más vacunas”, dijo el gobernador al anunciar una ampliación de la asociación de vacunación con la mayor cadena de supermercados del estado.

It was great to be in Cape Coral this afternoon to announce that beginning Thursday, all 32 @Publix Pharmacies in Lee County will offer COVID-19 vaccines. In Florida, #SeniorsFirst remains our mantra. pic.twitter.com/0o3hIxWIVU — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) January 19, 2021

Publix está usando 220 de sus farmacias en 17 condados para administrar hasta 125 inyecciones por día. En su conferencia de prensa, el gobernador dijo que 67 de las tiendas de comestibles en el condado de Palm Beach – el más grande de los 67 condados de Florida que participan en el programa – comenzarán a ofrecer vacunas con cita previa. Un cuarto de los residentes del condado tiene 65 años o más.

Our Publix partnership continues to grow and I’m proud to announce that 22 @Publix Pharmacies in Brevard County will begin offering the COVID-19 vaccine to seniors starting this Thursday. We are committed to #SeniorsFirst in Florida. pic.twitter.com/EQ2eLLmcFh — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) January 19, 2021

Las comunidades de todo el país se apresuran a hacer frente al aumento de las nuevas infecciones mientras esperan más dosis de dos vacunas que han sido aprobadas para su uso contra el coronavirus.

“El plan de juego es lo que ha sido antes: Vacunar a tantas personas como sea posible, tan rápido como sea posible, tratar de pisotear realmente este virus y disminuir el número total de casos, hospitalizaciones y muertes”, dijo el Dr. Glenn Morris, director del Instituto de Patógenos Emergentes de la Universidad de Florida.

El número de hospitalizaciones en Florida parece estar estabilizándose en los últimos días, con 7.367 personas en Florida siendo tratadas por el COVID-19.

“Como científico, me preocupa que monitoricemos la inevitable evolución de estas cepas”, dijo Morris, quien se hizo eco de las preocupaciones de los investigadores de que no se han invertido suficientes recursos en la identificación de las cepas que han invadido las comunidades de todo el país.

“En este momento, no tenemos suficientes datos para llegar al punto en el que debemos alarmarnos”, dijo Morris, añadiendo que era demasiado pronto para saber cuán ampliamente se propagarán las nuevas cepas en Florida y otros estados.

La preocupación es que un mayor número de cepas transmisibles enfermarán a más personas, lo que ejercerá una mayor presión sobre los hospitales y provocará más muertes.

Un grupo bipartidista de la delegación del Congreso de Florida tenía previsto recibir una reunión informativa el martes por la noche del Director de Gestión de Emergencias Jared Moskowitz para tratar el calendario de vacunación.