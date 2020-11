Este 26 de noviembre, Amelia Gray Hamlin se tomó un tiempo para agradecer a través de sus historias en la red social Instagram por los seres queridos que la acompañan.

Por Redacción MiamiDiario

Hamlin expresó su agradecimiento por sus padres Lisa Rinna y Harry Hamlin, por su hermana Delilah Belle Hamlin. Pero quizás la foto que está llamando la atención es donde aparece con Scott Disick.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia (@ameliagray)



“Thankful 4 These PPL”, escribió mientras posaba junto a la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” y otro amigo.

Aunque podría ser una foto amistosa, muchos fans creen que es una prueba más de que estos dos se están poniendo serios tras varias semanas de compartir.

“Scott se está divirtiendo (…) Está conociendo a Amelia y disfrutando de su compañía. Están pasando mucho tiempo juntos pero no es nada serio. Se está divirtiendo con ello”, señaló una fuente con E! News.

Por su parte Scott, el fundador de Talentless celebró la fiesta expresando su amor por los tres niños que comparte con la ex Kourtney Kardashian. “Muy agradecido por mis hijos”, escribió con fotos de Mason Disick, Penelope Disick y Reign Disick. “Muy agradecido”.

Con información de Cosmopolitan