La economía estadounidense se está reabriendo para mermar la crisis laboral, luego de una cruda pandemia que paralizó muchos sectores, sin embargo surge una nueva arista y es la insuficiencia de personal para cubrir el trabajo.

Medio millón de puestos vacantes tiene el área manufacturera en Estados Unidos, ante el nuevo mundo las fábricas batallan por encontrar personal capacitado y especializados.

Puestos para soldadores o maquinistas están libres, pues no hay personas que cumplan con las demandas. En otros casos, varias empresas está viendo un panorama rudo, y estas ni siquiera encuentran personal para trabajos sin experiencia.

Desde el punto de vista de Carolyn Lee, directora ejecutiva de the manufacturing institute, esto se trata de un problema de comunicación y percepción, pues las personas no saben de las vacantes, agregó que la escasez de talento humano no es algo nuevo en el país, pero con las condiciones actuales todos los procesos están ralentizados.

Puestos vacantes hasta el 2030

Según un estudio publicado por Deloitte y The Manufacturing Institute, unos 2,1 millones de puestos de trabajo de fabricación quedarán sin cubrir hasta 2030 esto generará un afectación directa en los ingresos, producción y, podría costarle a la economía de Estados Unidos aproximadamente un billón de dólares para 2030.

“Es profundamente preocupante que en un momento en que los puestos de trabajo tienen una demanda tan alta en todo el país, la cantidad de puestos de fabricación de nivel de entrada vacantes continúe creciendo”, dijo Paul Wellener, vicepresidente y líder de productos industriales y construcciones de EE. UU.

¿Y la demanda de Robots?

El informe de Deloitte explicó claramente que a pesar de que hay 2,7 millones de robots industriales en uso en el mundo, aun es indispensable la mano de obra humana.

“Los robots no se están haciendo cargo. Un robot puede tomar una caja y moverla, pero una persona puede ser creativa y adelantarse a lo que se avecina”, explicó Lee.

Fuente: CNN Business.