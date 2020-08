Faltan pocas horas de terminar la carrera para saber el ganador por el Distrito 11, en las elecciones del 18 de agosto en la Comisión de Miami-Dade en donde se enfrentan los candidatos, Robert Asencio y el abogado colombiano Cristhian Mancera, contra el titular Joe Martínez.

Cristhian Mancera habló sobre su candidatura a un Distrito bastante grande e importante de Miami- Dade, que cuenta con cerca de 130 mil habitantes y que incluye áreas no incorporadas del oeste y suroeste de Miami-Dade, y lugares como: West Kendall, Kendale Lakes, Bent Tree, Lakes of the Meadows y Country Walk.

Periodista NA: En temas de movilidad, Qué propuestas tiene?:

CM: Hemos pensado en el sistema unificado de transporte, como el metrorail, el metro bus, y el uso de los trenes comunitarios, y lograr conectarlos al tren comunitario, y utilizar los rieles existentes para extenderlo a zonas que conectan a Kendal y Zonas del distrito 11,que lleguen hasta Miami Downtown, para impulsar el sistema de los buses rápidos, para que no tengan que utilizar su vehículo y de esta forma evitar trancones en las principales autopistas.

Queremos proponer la construcción de estaciones de servicio inteligentes, que tengan aire acondicionado,con buenas sillas para que los ciudadanos se puedan sentar a esperar su bus, utilizando energía solar en estas estaciones, para que la ciudadanía pueda esperar los buses,en un espacio tranquilo, cómodo y seguro. También pretendemos conectar el Distrito con el sistema de trolleys, para que haya una mejor calidad y capacidad en el servicio y en la demanda de los buses, para que quien espera su transporte público no se demore tanto tiempo en llegar a su destino.

No queremos que los trabajadores,estudiantes y amas de casa, tengan que esperar dos o tres horas su transporte público, y tampoco se trata de acabar con la venta de carros particulares, es mejorar el servicio de transporte público que genere demanda y con un servicio de alta calidad, para de esta forma descongestionar las autopistas, motivando al ciudadano a utilizar este sistema, y de esta forma se beneficia a toda la ciudad, con un buen desarrollo y una excelente economía.

Periodista NA: Frente al tema de seguridad, Que le quiere decir usted a todos los votantes?:

CM: Lo primero que quiero dejar en claro es que a la Policía, no se le puede debilitar, se debe es de fortalecer, nuestra Policía la de Miami – Dade es una de las mejores a nivel Federal, su profesionalismo y nivel de ayuda comunitaria es muy grande, debemos es invertir en un mejor entrenamiento, y muchos más recursos para su formación personal y profesional y para que los policías estén mentalmente aptos y capacitados para lidiar con los diferentes desafios y casos a los que se deben enfrentar a diario, con turnos muchas veces de hasta 24 horas.

Una persona que entrega su servicio a la comunidad y a nivel de seguridad, se le deben brindar y dar todas las garantías para su trabajo.Se deben ofrecer lazos de integración entre la comunidad y la Policía, con un servicio mucho más cercano con la sociedad.Para que la comunidad entienda que el policía es su amigo y que puede confiar 100 por ciento en él.

El sistema de cámaras, y con un sistema inteligente, con el uso de la tecnología pueden ayudar a mejorar la seguridad. Debemos solucionar a través de la tecnología, aplicando el concepto de Smart City,pero no como lo hacen los chinos para espiar a los ciudadanos, sino por el contrario para tener un contacto con el ciudadano, mejorando la calidad de vida del ciudadano, escuchando sus opiniones y con el mejoramiento e instalación de las cámaras de seguridad, en los conjuntos residenciales y centros comerciales, para saber y conocer en tiempo real, lo que suceda, en caso de un robo y de esta forma y con la ayuda de estos sistemas inteligentes poder identificar a los ladrones o delincuentes.

Periodista NA: En el tema de medio ambiente y cultura ciudadana Cuál es su compromiso con el Distrito 11?:

CM: La cultura ciudadana es un tema muy importante, ya que se debe volver a rescatar dentro de todos los ciudadanos. A la Florida y a los Estados Unidos en general llegan personas de distintos lugares y países, con costumbres y culturas muy diferentes. Por ello debemos trabajar articuladamente, en la solidaridad, el respeto por lo nuestro y por el lugar en donde ahora vivimos, a través de la cultura ciudadana, y la Integración solidaria de la comunidad.

Debemos proteger el medio ambiente y generar un sentido de pertenencia por lo nuestro. Respetarnos los unos a los otros, querer a nuestra ciudad, querer nuestro Condado, y de esa forma articular nuestros valores independientemente del país al que vengamos. El respeto por quien cuida y asea los parques y calles es fundamental, así como el cuidado de estos. La protección del medio ambiente es fundamental, con paneles solares,basureros con sistemas de reciclaje en los hogares y sitios públicos. Crear nuevos espacios de esparcimiento comunal como parques, para que la gente tenga un desarrollo de generación de espacios verdes, en donde puedan salir a pasear a sus mascotas, salir a caminar, trotar, o descansar. Y que estos lugares sean sitios para un esparcimiento y desarrollo cultural, y de esta forma traer un foco de turistas, para que vengan personas de otras ciudades y Condados. Durante los 16 años del actual Comisionado, no hemos tenido un desarrollo evolutivo y contamos con una infraestructura de hace más de 20 años y el Condado se ha estancado y debe salir de esta crisis y pensar diferente.

La limpieza general y el mantenimiento adecuado de los canales, de las tuberías y pozos sépticos es fundamental para evitar los malos olores, para eso debemos estarlos reparando y revisando constantemente, y de esta forma se evitan las inundaciones.

Quiero volver a insistir en esto, este es un trabajo de sentido de pertenencia y de cuidado con la comunidad.

Para terminar quiero decirle a toda la comunidad: Revise bien quién es el candidato, revise sus propuestas, y mire el trabajo que ha realizado. Si salgo ganador como Comisionado mi oficina estará abierta a todas las personas que tengan propuestas y quieran darme ideas nuevas para ayudar a mejorar nuestro Distrito 11 y nuestro Condado, no me miren con una bandera de colombiano, sino con la bandera del Condado Miami-Dade”.

