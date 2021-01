No cabe duda de que Cristiano Ronaldo está teniendo una de sus mejores temporadas financieras. Aunque en la Juventus no tuvo una gran temporada ya que no pudo ganar la Liga de Campeones, se conoció que firmó un contrato multimillonario que lo igualaría a Lebron James y a Michael Jordan, así como a Lionel Messi, reportó elfutbolero

Por Redacción Miami Diario

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son como Maradona y Pelé ya que no sólo compiten en el campo de fútbol sino también para ver quién gana más millones fuera de él. Algo similar sucede con Lebron James y Michael Jordan ya que son considerados los mejores de la historia pero siempre está la discusión de quién es mejor que el otro.

Vale recordar que Lebron James y Michael Jordan eran los únicos jugadores que tenían contratos con una compañía de por vida pero ahora Cristiano Ronaldo se les ha unido.

Se pudo conocer que el delantero del Juventus ha firmado un contrato de por vida de mil millones de dólares con la marca Nike. Este contrato supera con creces el que Adidas tiene con Lionel Messi.

De esta manera, Cristiano Ronaldo termina el año superando a Lionel Messi en su economía ya que además de tener un patrimonio neto de más de 450 millones de dólares, tiene un contrato de por vida con atletas como Lebron James o Michael Jordan. Lo único que le faltaba a Cristiano Ronaldo era obtener otro trofeo con la Juventus.

