Este viernes ha sido uno de los días más tristes para los hinchas de la Juventus, quienes vieron como el jugador portugués Cristiano Ronaldo se despedía de sus compañeros y entrenador, Massi Alliegri.

Alliegri confirmó que CR7 le ha notificado, que no continuará con la “”Vecchia Segnora”, para la temporada 2021-2022 de la Serie A.

“Cristiano me dijo que ya no tiene intención de jugar en la Juventus. Por eso no será convocado para el partido de mañana”,dijo Allegri, a los medios italianos.

Cristiano Ronaldo cerca de regresar a la Premier League

Esta salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus, club al cual llegó en el 2018, se debe a que está a punto de pactar con el Manchester City, de Josep Guardiola.

Este jueves el club inglés le hizo una oferta a la escuadra italiana, la cual estaría cerca de los € 30 millones.

Se dice que ya hay un acuerdo entre el conjunto “Ciudadano” y Cristiano Ronaldo, solo a la espera que la Juventus la aprobación.

Números de CR7 con la “Vecchia Signora”

En tres años que estuvo bajo el mando de Alliegri, Cristiano Ronaldo anotó más de 100 goles.

Además, obtuvo dos títulos de la Serie A y una Copa Italia. Uno de los títulos que no pudo conquistar fue la Champions League.

De concretarse su traspaso al Manchester City, Cristiano Ronaldo volvería a la Premier League en donde brilló por seis temporadas con el equipo rival de los “Citizens” , el Manchester United.

A tan solo dos día de cerrar el mercado de pases del fútbol europeo, este sería el segundo traspaso más importante que ha habido, durante este periodo de cambio.

El primero fue el del astro argentino, Lionel Messi, quien llegó al Paris Saint Germanin (PSG) proveniente del Barcelona.

Se espera que en las próximas horas el Real Madrid cierre su acuerdo con la joven promesa, Kyllian Mbappe, quien ya tiene un preacuerdo con el club merengue.