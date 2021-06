Luego de 15 meses de paralización por el Covid-19 este sábado zarpará el primer crucero con pasajeros, desde el puerto de Fort Lauderdale.

El Celebrity Edge uno de los barcos más grande de la marca Royal Caribbean Cruise, tiene estipulado salir a las 6:00 pm con rumbo al caribe.

Los representantes de Royal Caribbean Cruise, informaron que el 99% de los pasajeros están vacunados contra el Covid-19.

Para cumplir tanto con el requisito de los CDC como con una nueva ley de Florida que prohíbe a las empresas exigir a los clientes que muestren un comprobante de vacunación la empresa naviera le preguntará a los huéspedes si les gustaría compartir su estado de vacunación.

Aquellos que no muestran o dicen que están vacunados enfrentan restricciones adicionales.

El crucero tendrá dos sesiones, una para las personas que recibieron sus dosis para inmunizarse contra el Covid-19 y la otra los que aún no se han colocado ni una dosis.

“Las palabras no pueden describir lo emocionados que estamos de ser parte de esta navegación histórica hoy”, dijo Elizabeth Rosner, de 28 años quien será una de las pasajeras que estará en el crucero.

La embarcación tendrá una limitación de un 40% de pasajeros.

Celebrity Edge will depart Fort Lauderdale, Florida, Saturday evening with the number of passengers limited to 40 percent capacity, and with virtually all passengers vaccinated against COVID-19. https://t.co/tiXFGWWeI2

— KOMU 8 News (@KOMUnews) June 26, 2021