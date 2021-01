A causa de la pandemia del coronavirus, la línea de cruceros Carnival informó al público y a los clientes que cancelará varios viajes pautados y que extenderá su pausa en todas las operaciones en los Estados Unidos hasta el 31 de marzo de 2021, reportó miamimundo

También un grupo de barcos seleccionados y las operaciones de puerto extenderán la pausa más allá de abril.

Se pudo conocer que la línea de cruceros notificará directamente a los clientes afectados y agentes de viajes sobre las cancelaciones y sus opciones para un “generoso crédito de crucero futuro y un paquete de crédito a bordo, o un reembolso completo”.

Christine Duffy, presidenta de Carnival Cruise Line, señaló que “lamentamos decepcionar a nuestros pasajeros, ya que podemos ver en nuestra actividad de reservas que claramente existe una demanda reprimida de cruceros en Carnival. Agradecemos su paciencia y apoyo mientras continuamos trabajando en nuestros planes para reanudar las operaciones en 2021 con un enfoque gradual y por fases ”, dijo C

Important update regarding our operations in the U.S. through March 31, 2021, as well as select ships and homeports later in the year. pic.twitter.com/UmtQ1zLMx1

— Carnival Cruise Line (@CarnivalCruise) January 6, 2021