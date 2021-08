Las compañías de cruceros Disney y Royal Caribbean anunciaron el martes que exigirán a los viajeros estadounidenses que se vacunen completamente contra el covid-19 antes de subir a un barco.

Las líneas de cruceros anunciaron que el nuevo requisito se aplicará a los viajes programados para salir de la Florida a partir de septiembre, según informó El Nuevo Herald.

Tanto Royal Caribbean como Disney pide que todos los viajeros de más de 12 años estén vacunados, mientras que para los menores de 11 años solicitan una prueba PCR de covid-19 dependiendo de la duración del viaje.

Royal Caribbean programó su próximo viaje para salir de PortMiami en octubre y de Port Everglades en noviembre. Mientras que Disney tiene pautado un crucero que saldrá de PortMiami en octubre.

Disney and Royal Caribbean cruise lines will require #COVID19 vaccine for passengers, reacting to new Bahamas emergency order. $GERM https://t.co/m4ATLUnw95 pic.twitter.com/PriBKAQwDG

— ETF Managers Group (@ETFMG) August 25, 2021