Este domingo 4 de julio en la mañana, las cuadrillas de demolición se preparaban el domingo para demoler el resto del edificio de apartamentos que colapsó parcialmente en Surfside, antes de la llegada de una tormenta que ha generado preocupación de que la estructura se venga abajo de manera peligrosa..

Aún no se sabe exactamente el momento en que se hará la demolición, se tiene estimado que sea entre hoy domingo y mañana lunes en la mañana. Reportó Telemundo.

La operación conlleva riesgos, pero las autoridades dijeron que era inevitable. La tormenta tropical Elsa se avecina procedente del Caribe y se prevé que azote a Florida el martes por la mañana. La cifra confirmada de muertos es de 24, pero todavía se desconoce el paradero de 121 personas.

