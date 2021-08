En muchos momentos de nuestras vidas vemos la necesidad de estudiar. Cuando somos niños esa necesidad de estudiar y de aprender es importante para poder empaparnos de conocimientos y para poder actuar independientemente. A medida que pasan los años tenemos otras razones por las cuales queremos o necesitamos estudiar.

Muchas veces los estudios nos llevan a alcanzar metas de superación en nuestras vidas. Otras veces nos traen satisfacción personal. Otras veces los estudios nos ayudan a la felicidad y a nos traen oportunidades únicas en nuestras vidas. Los estudios también nos traen las posibilidades de un trabajo que nos lleve a adquirir una compensación para obtener todo lo que necesitamos para vivir.

Los estudios son un escalón o eslabón que nos proveen un trabajo que nos va a traer a nuestras vidas la oportunidad de tener dinero para adquirir lo que necesitamos para vivir, para sobrellevar y para tener un mejor futuro.

The English Center tiene un sinfín número de esos eslabones en forma de entrenamientos que se pueden completar en 6 o 9 meses para obtener una preparación educacional y vocacional que le ayudan a usted a tener un trabajo con una compensación apropiada para sus necesidades. La matrícula ya está abierta. Los consejeros están disponibles. El único esfuerzo que usted tienen que hacer es levantar el teléfono y llamar al 305-445-7731. Si prefiere venir en persona, puede visitar en el 3501 SW 28th St, Miami, Fl.

El centro está ubicado detrás del parque Douglas Park esquina a la 37 avenida del SW. La trasportación es fácil, con el autobús 37 que tiene una parada en la esquina, el MetroRail que tiene la estación de Douglas en dos bloques y hasta el trolley de la ciudad de Miami, la línea de Coral Way que es gratis y también tiene una parada muy cerca de la escuela. No deje de escapar esta oportunidad que le brinda el universo para estudiar y alcanzar sus metas.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.