Con 2-2, el Heat, luego de jugar cuatros encuentros de ocho juegos de temporada acordados en la reanudación de la NBA, ha conseguido mantenerse en la cuarta plaza gracias al salto de calidad dado por algunos de sus integrantes, según publicó elnuevoherald

En esta entrega te diremos cuál es ‘el jugador más mejorado del equipo de Miami.

Los seis candidatos escogidos son: Bam Adebayo, Jae Crowder, Duncan Robinson, Kelly Olynyk, Tyler Herro y Andre Iguodala, que han jugado estos cuatro juegos.

El trabajo publicado por El Nuevo herald revela que Olynyk si ha dado un gran salto en estos cuatro juegos con un promedio de 16 puntos en Orlando, el doble de los que promedió durante la temporada, siendo mejor también en rebotes asistencia y juego en general.

Herro también ha lucido muy bien, pero sus números son los mismos y aunque ha mejorado en muchos aspectos sus triples ha dejado de entrar.

Iguodala aunque no tiene grandes números en esta reanudación de la temporada, si que son mejores y ha elevado su juego notablemente, principalmente en defensa ante la ausencia de Butler.

De modo que Olynyk, si bien no es el mejor del equipo, si ha sido el ‘jugador más mejorado’ en Orlando, en dura competencia con Robinson, incluso teniendo en cuenta su defensa, donde Crowder e Iguodala son superiores..

No figuran los lesionados Goran Dragic y Jimmy Butlerr, quienes también han tenido destacadas actuaciones, ni el armador Kendrick Nunn.

