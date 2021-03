El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) ya dijo en un comunicado que los cheques de estímulo empezaron a llegar a las cuentas de los beneficiados.

Sin embargo aún no está del todo claro cómo o cuál es el mecanismo para recibir el dinero. Aquí la respuesta:

Los contribuyentes con información de depósito directo archivada con el IRS recibirán los fondos en la cuenta bancaria.

De lo contrario, los pagos llegarán mediante cheque o tarjeta de débito por correo.

— Jon Ossoff (@ossoff) March 13, 2021