Los puestos de trabajo más difíciles de cubrir para las grandes cadenas de Estados Unidos no son los que se encuentran dentro de las tiendas para atender a los clientes y abastecer las estanterías. Están en sus almacenes seleccionando artículos, empaquetando cajas y cargando camiones.

Amazon, Walmart, Dollar Tree y otros minoristas están ofreciendo aumentos salariales, bonificaciones por contratación y mejores paquetes de reembolso de matrícula para hacer frente a la escasez de personal en sus almacenes, detalló CNN.

La competencia por los trabajadores de los almacenes ya era intensa antes de la pandemia. Las tiendas estaban añadiendo puestos de trabajo en sus almacenes y redes logísticas a medida que los clientes hacían más pedidos por Internet. Pero la pandemia ha disparado las compras por Internet, lo que ha aumentado la presión sobre los minoristas para que contraten personal en sus almacenes. Ahora, los minoristas se apresuran a añadir personal de almacén adicional mientras se preparan para la temporada alta de vacaciones en medio de un número récord de puestos de trabajo sin cubrir.

El 52% de los comercios minoristas afirma tener “dificultades importantes” para contratar empleados de almacén, según una encuesta realizada el 4 de agosto por la empresa de búsqueda de directivos Korn Ferry entre más de 80 cadenas de tiendas de alimentación, farmacias y ropa. El 33% de los minoristas encuestados dijo que tenían esos problemas para contratar empleados para los almacenes.

“La demanda de trabajadores de centros de distribución sigue disparándose”, dijo Craig Rowley, socio sénior de clientes de Korn Ferry especializado en comercio minorista. “Todos los que tienen el deseo de ser trabajadores de centros de distribución ya tienen un trabajo”.

Los puestos de trabajo en los almacenes minoristas que cumplen con los pedidos en línea de los clientes y empaquetan y envían la mercancía a las tiendas suelen ser más difíciles de cubrir que los típicos puestos de trabajo en las tiendas por varias razones, dicen los expertos en comercio, contratación y logística.

Los puestos de trabajo en los almacenes, como los operadores de montacargas y equipos, los cargadores de camiones y los empleados de envío y recepción, suelen ser más exigentes físicamente que los puestos de trabajo tradicionales en las tiendas, como los cajeros. A diferencia de la mayoría de las tiendas, los almacenes funcionan las 24 horas del día, por lo que las empresas deben encontrar trabajadores dispuestos a trabajar en turnos de tarde o de noche.

En los últimos meses, los minoristas han ofrecido bonos en efectivo como incentivo para cubrir una serie de puestos en tiendas y almacenes.

Walmart comenzó a ofrecer a los trabajadores de los almacenes aumentos de sueldo quincenales de varios dólares por hora hasta enero. A algunos trabajadores también se les han ofrecido bonos de retención de hasta US$ 1.000 durante cuatro semanas por no faltar a ningún turno en julio y agosto. El diario The Wall Street Journal informó inicialmente sobre estas medidas.

Dollar Tree dijo la semana pasada que está ofreciendo un bono de US$ 1.000 a los trabajadores de almacén contratados entre el 27 de junio y el 4 de septiembre que permanezcan por 90 días. Burlington Stores también ofrece por primera vez una bonificación de US$ 1.000 para algunos puestos de almacén.

Amazon anunció en mayo que iba a contratar a 75.000 trabajadores en toda su red logística y que aumentaría el salario inicial a US$ 17 la hora, en promedio, por encima de su tarifa mínima de US$ 15. La empresa también ofrece bonos de contratación de hasta US$ 1.000.