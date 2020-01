Cuando parece morir la esperanza en Australia, nace Hope la nueva Koala del Zoo de Miami

Un koala que nació en el zoológico de Miami el año pasado fue nombrado «Esperanza» por el personal de cuidado en honor a todos los animales que perecieron en los catastróficos incendios forestales en Australia.

El nacimiento del koala tuvo lugar el 30 de mayo de 2019, dijo Zoo Miami a través de la red social Twitter. Fue la primera vez en casi tres décadas que un koala dio a luz con éxito en el zoológico.

Según los informes, el bebé se encuentra en buen estado y el vínculo con su madre ha ido bien.

Se estima que 500 millones de animales ya han muerto como resultado de los recientes incendios forestales en Australia.

Algunas especies, como los canguros o los emús, pueden escapar de las llamas. Los koalas no son bendecidos con velocidad.

For the third time in the zoo’s history and the first time in over 28 years, a surviving koala has been born at the zoo!!

Though the actual “birth” took place May 30th of last year, it was only yesterday that the joey first came completely out of the pouch! ♥️

📹: @RonMagill pic.twitter.com/iPhL18mENW

— Zoo Miami (@zoomiami) January 9, 2020