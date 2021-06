Un beneficiario de TPS que ingresó ilegalmente a Estados Unidos, no es elegible bajo la sección 1255 para el estatus de LPR (Residente Legal Permanente). La sección 1255 establece que la elegibilidad para el estatus de LPR, generalmente requiere una “admisión” en el país, definida como “la entrada legal del extranjero a Estados Unidos después de la inspección y autorización de un oficial de inmigración”.

Si un beneficiario de TPS solicita la residencia permanente, será tratado como si tuviera un estatus de no inmigrante, el estatus tradicional y generalmente necesario para invocar el proceso LPR bajo sección 1255. Pero esa disposición no ayuda al beneficiario de TPS a cumplir con el requisito de admisión por separado de la sección 1255.

Conceptos diferentes

El estatus legal y la admisión son conceptos distintos en la ley de inmigración. Y establecer el primero, no establece el segundo. Las leyes de inmigración en ninguna parte establecen que la admisión sea un requisito previo para la condición de no inmigrante, por lo que no hay razón para interpretar que la concesión de la condición de no inmigrante de la disposición de TPS incluye la concesión de la admisión.

De hecho, existen categorías de inmigración en las que los individuos tienen estatus de no inmigrante sin admisión. Por lo tanto, cuando el Congreso confiere el estatus de no inmigrante para los propósitos de sección 1255, pero no dice nada sobre la admisión, el Tribunal no tiene base para dictaminar que un entrante ilegal es elegible para convertirse en un LPR.

Ahora, cuando la persona ha sido admitida e inspeccionada, como en los casos de las visas B1/B2, F1, E1, E2, L1, entre otras, aunque haya perdido ese estatus legal sobrevenidamente, al obtener el TPS y ser un estatus no inmigrante, el solicitante sí estaría cumpliendo a cabalidad con la sección 1225. Por ende, puede entenderse como una rehabilitación del estatus para efectos de transitar a una condición de Residente Legal Permanente, a través de otros procesos como peticiones familiares o laborales.

Ciudadanos que solicitaron TPS entraron a Estados Unidos por la vía lega

Hay que aclarar que la gran mayoría de los beneficiarios del más reciente TPS, el de Venezuela, entraron a Estados Unidos de forma legal: con visas o parole en frontera. Por tanto, esos casos no se verán afectados por la decisión de la Corte Suprema.

