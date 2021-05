El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio este lunes una buena noticia, para los inmigrantes en Estados Unidos, que buscan la ciudadanía americana.

El organismo inmigratorio indicó que subsidiará, mediante la asignación de hasta $10 millones, para que las organizaciones que ayudan a los inmigrantes a obtener su documentación legal en suelo norteamericano.

Las organizaciones que se beneficiarán de los subsidios en el 2021 ayudan a los inmigrantes enseñándoles inglés, historia y educación cívica, que son fundamentales, para pasar el examen que les da la ciudadanía.

“El Programa de Subsidios de Ciudadanía e Integración ayuda a quienes se preparan para convertirse en ciudadanos estadounidenses a integrarse con éxito en la sociedad estadounidense”, explicó Alejandro Mayorkas, Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) .

Uno de los requisitos para que los inmigrantes logren la ciudadanía norteamericana es aprobar la prueba de naturalización, en la cual los inmigrantes deben demostrar que saben leer, escribir y hablar inglés a un nivel básico, y que tienen conocimiento elemental de la historia y el gobierno de Estados Unidos.

Por eso acuden a estas organizaciones, que recibirán el subsidio, para que los apoye en los temas que serán tocados en la prueba.

El dinero que asignó la USCIS se distribuirá entre 33 organizaciones públicas o sin fines de lucro que prepararan a residentes permanentes legales para la ciudadanía, proporcionando tanto educación en lengua inglesa, historia estadounidense o instrucción cívica, así como servicios relacionados con la solicitud de naturalización.

Estas instituciones recibirán hasta $8.2 millones, para que puedan seguir con sus programas de ayuda.

