Cuando esperamos la luz verde en un semáforo, solemos discretamente mirar la marca del autos que tenemos a nuestro lado. Algunos son muy fáciles de identificar, pero a veces, tenemos que inclinarnos para buscar el logo que generalmente aparece dibujado en el centro de la rueda de nuestro vecino. ¡Ah, es un Tesla! Solemos comentar internamente, como si se tratara de un ser superior.

Es que, en general, estamos concienciados con la importancia de proteger el medioambiente y soñamos con tener “uno de esos carros eléctricos”, con los que, además de no contaminar, ahorramos unos cuantos miles de dólares en combustible, al año. ¡Wow, quién tuviera uno de esos!

Pero no todos los autos eléctricos son iguales. Y no me refiero a su precio, sino a sus características.

Existen los Vehículos Eléctricos Híbridos (HEV, por sus siglas en inglés). Los HEV, aunque están incluidos en la categoría de autos eléctricos, realmente funcionan con un motor de combustión interna tradicional y con otro eléctrico, impulsado por batería. El primer motor lo utilizan para arrancar, hacer aceleraciones drásticas y cargar la batería. Todo lo demás, lo hacen con el motor eléctrico.

Los Vehículos Híbridos de Conexión (PHEV, por sus siglas en inglés) es una versión muy parecida a la anterior, solo que su batería también se puede cargar conectándola a un cargador externo.

Por último, están los vehículos totalmente eléctricos (o EV, por sus siglas en inglés). Como bien dice su nombre, funcionan con una gran batería eléctrica que debe ser cargada con un cargador externo, o estación de carga.

No crea que solo el fabricante Tesla produce este tipo de autos. En el mercado se pueden encontrar modelos eléctricos en más de 20 marcas, como Honda, Toyota, Hyundai, Chevrolet, Ford o Nissan, a precios verdaderamente increíbles. Encima, la mayoría de los estados estimula su compra al ofrecer magníficos créditos o recortes en los impuestos federales.

