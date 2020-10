Simpatizantes de Donald Trump se reunieron fuera del autocine donde el ex presidente Barack Obama hizo campaña por el demócrata Joe Biden en North Miami. Estas personas se hicieron escuchar

A solo cuadras del evento de campaña demócrata estaban estos seguidores del actual mandatario mientras ondeaban sus banderas y coreaban “cuatro años más.

Rebecca Pratt, una partidaria de Trump afroamericana, espera que sea reelegido.

“Hay muchos partidarios negros de Trump en el armario”, dijo. “Voté por Trump en 2016, así que he estado en el tren por un minuto, pero mi familia acabamos de investigar”.

Pratt se llevó a su familia con ella. Ella lucha contra la idea que algunos partidarios de Biden tienen de que Trump es racista.

“No me digas que no vas a votar por Trump porque sea racista, porque Biden es racista”, dijo Pratt. “Me entusiasma eso porque no hay investigación, no leemos nada, solo escuchas, escuchas rumores y dices oh, es racista. ¿Cómo lo sabes? Pruébalo.”

Una caravana de unos 60 coches pasó, animando a la multitud.

“Desafortunadamente, los partidarios de Biden no están tan motivados”, dijo Marcia Canal, partidaria de Trump. “No están emocionados como nosotros y no los culpo porque sus candidatos, ambos, están bastante tristes”.

