Un incendio en dos casas que ocurrió este domingo en la población de Homestead, en Miami-Dade dejó a cuatro personas heridas.

El ocurrió alrededor de las 10:30 am de este domingo, en la Avenida 26 del Sureste y la Corte 14 de la ciudad.

Los Bomberos de Miami-Dade llegaron al lugar donde ocurrió el hecho, en tiempo récord para extinguir las llamas que consumían las casas contiguas.

Las llamas ocasionaron severos daños a las casas, las cuales tuvieron que ser inhabilitadas.

En una los daños ocurrieron en la parte interior, mientras que otra tuvo perdida total en su exterior.

El cuerpo de bomberos de Miami-Dade contó con la colaboración de la Cruz Roja, quienes pudieron socorres a las personas afectadas.

Entre los heridos se encontraba un niño, que tenía insuficiencia respiratoria debido al humo que inhaló.

Los heridos fueron revisados y enviados a un centro asistencial, donde fueron examinados exhaustivamente

2 Homestead townhouses damaged by #fire; 4 residents affected – Aug 23 @ 1:43 AM ET https://t.co/Ks2uFQ3B7Y

— PulpNews Crime (@PulpNews) August 23, 2021