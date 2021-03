A la decisión de comprar un auto nuevo llegamos por diferentes vías. A veces, por necesidad imperiosa, ya sea porque carecemos de vehículo o el que tenemos comienza a dar problemas. Cada mes hay que visitar al mecánico para arreglarle algo.

Tal vez nos nació un niño y tenemos que buscarle acomodo.

La motivación de comprar un carro no siempre se origina tras un razonamiento muy elaborado. En ocasiones, es simplemente porque sí. “Me aburrí del que llevo”. “Todos mis amigos tienen buenos carros”. “Siempre he soñado con tener tal marca”. “Trabajo mucho y me merezco algo mejor”. “Necesito mejorar mi imagen”.

En fin, las justificaciones son infinitas.

Sea cual sea la razón que nos moviliza para comprar el nuevo vehículo, siempre está presente la misma pregunta: ¿Cómo elegirlo?

El primer paso es determinar las necesidades. ¿Cuántas personas van a usarlo?, ¿de qué tamaño es la familia?, ¿qué distancia recorrerá a diario?, ¿se utilizará para arrastrar un bote? ¿para cargar?, ¿de qué tamaño es el garaje?

Cuando uno responde esas interrogantes, descubre si le interesa adquirir un sedán, SUV, una camioneta pick up o “el carro de mis sueños”.

El segundo paso clave es determinar el presupuesto. La regla general es que la prima del auto no exceda el 15% de los ingresos mensuales. Por ejemplo, si alguien gana $2.500 al mes debe evitar adquirir un vehículo cuya prima mensual supere los $375 dólares. De esta forma, podrá contar con dinero adicional para pagar la hipoteca, comida, electricidad, etc.

El presupuesto nos allanará el camino para determinar si compramos un auto nuevo, usado o rentado, la marca y el modelo que queramos o necesitemos.

El siguiente paso es encontrar el auto que se ajuste al trinomio presupuesto, necesidades y gusto. Existen varias páginas webs muy útiles donde se puede comparar autos usados con autos nuevos y leasing. Estas son : www.carmax.com; www.kbb.com; www.edmunds.com; o www.truecar.com.

Cuando tengas el carro o los carros que desearías comprar, el paso final es ir a un concesionario y probarlos. Ahora sí, el que más te guste, te lo llevas a casa.

Claro, no te olvides de que debes sacar un seguro. Y la mejor opción es Univista Insurance.

Univista Insurance: 305-740-1340