Ha pasado un año desde que se declaró el Estado de Emergencia por la pandemia en Florida. Desde entonces, muchos no hemos vuelto a pisar la oficina y, al parecer, no lo volveremos a hacer por mucho tiempo. ¿Las causas? Pues que somos más baratos trabajando desde casa y, por qué no, más productivos.

No obstante, no siempre es fácil compaginar casa y trabajo, mucho menos si además tenemos niños que estudian a distancia. Aquí les compartimos algunos tips para alcanzar una mayor productividad al trabajar desde el hogar.



Preparar el entorno laboral

La productividad está vinculada a la organización y planificación de nuestro trabajo. Esas personas que se “manejan bien en el desorden”, o aquellos que “saben dónde tienen cada cosa en el caos”, no se imaginan lo productivo que serían si mantuvieran sus cosas en orden. El primer paso para aumentar la productividad es organizar la mesa de trabajo, eliminar papeles y buscar una gran pizarra o agenda donde colocar lo importante. En fin, limpieza y organización.

Horarios

Lo mejor del teletrabajo es que economizamos el tiempo de traslado. La media hora de ida más la media hora de vuelta a y desde la oficina nos roba más de una hora diaria. Pero ese tiempo lo podríamos perder si no establecemos un buen horario laboral, acorde con la actividad que realicemos. Es clave tener una hora de comienzo y otra para finalizar. El hecho de trabajar en casa no significa que el trabajo sea eterno, si no, la motivación y la eficiencia decaerá.

Alarmas

El mayor aliado del teletrabajo es internet. El peor enemigo del teletrabajo es internet. Todo lo necesario aparece por esa pantalla, a golpe de click. La realidad es que, si no acotamos el tiempo de búsqueda, podríamos estar navegando eternamente. Es importante usar alarmas que nos mantengan alerta del tiempo que consumimos en determinados temas. “Uff, llevo dos horas en esto”; “tengo que preparar la reunión de las 3.00pm”, “hora de comer”, “fin de la jornada laboral”.

Conexión con la empresa

El objetivo del teletrabajo es cumplir con un contenido laboral desde casa. Pero es básico mantener el contacto con la empresa y los compañeros de “oficina”. Las dudas, las directrices, las gestiones cotidianas se solucionan a través de plataformas como Zoom, WhatsApp o grupos de mensajes. Una respuesta a tiempo o tarde puede significar la firma de un contrato o la pérdida de un gran cliente.

Por último, en la nueva realidad, no nos encontramos ni con clientes ni con proveedores a no ser que sea estrictamente necesario por el tipo de labor que desempeñemos, aun así esperan que estemos a su disposición.

