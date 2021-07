La empresa de control de Internet NetBlocks informó que Cuba ha restringido el acceso a las redes sociales y a las plataformas de mensajería, como Facebook y WhatsApp.

Miguel Díaz Canel tomó la medida a raíz de las mayores protestas antigubernamentales en décadas.

Confirmed: Social media and messaging platforms restricted in #Cuba from Monday on state-run internet provider ETECSA; real-time network data corroborate reports of internet disruptions amid widening anti-government protests; incident ongoing 📵#CubaSOS 📰https://t.co/7eGwPS1Mqf pic.twitter.com/kY3G1qMAse — NetBlocks (@netblocks) July 12, 2021

Miles de cubanos se unieron el domingo a las manifestaciones en todo el país, gobernado por los comunistas, para protestar por una profunda crisis económica que ha provocado escasez de productos básicos y cortes de electricidad, reportó Reuters.

También protestaron por la gestión gubernamental de la pandemia de coronavirus y las restricciones a las libertades civiles.

El Gobierno de #Cuba ha rebasado todos los límites, y ahora de forma activa disparando a gente indefensa que no tiene ni armas, ni más que reclamos de libertad. Y tan indiscriminadamente que los disparos se dirigen, en este caso, a mujeres@eu_eeas DEBE ACTUAR#SOSCuba https://t.co/c7kPVG6m1l — Prisoners Defenders (@CubanDefenders) July 12, 2021

El régimen cubano ha dicho que las manifestaciones fueron orquestadas por contrarrevolucionarios financiados por el viejo enemigo de la Guerra Fría, Estados Unidos, manipulando la frustración por la crisis económica causada en gran parte por el embargo comercial estadounidense de décadas.

Las protestas, poco frecuentes en un país en el que la disidencia pública está fuertemente restringida, habían terminado en gran medida el domingo por la noche, cuando las fuerzas de seguridad se desplegaron en las calles y el Presidente Miguel Díaz-Canel pidió a los partidarios del gobierno que salieran a luchar para defender su revolución.

Sin embargo, a última hora del lunes estalló otra protesta en el barrio de La Guinera, en el sur de La Habana, en la que murió un hombre y varios otros, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, fueron hospitalizados con heridas, según informaron el martes los medios de comunicación estatales.

No se dijo cuál fue la causa de la muerte. Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente la existencia de otros muertos y heridos.

Cientos de personas salieron a las calles de La Guinera, gritando consignas como “abajo el comunismo” y “libertad para el pueblo de Cuba”, según dos residentes e imágenes de vídeo vistas por Reuters. Algunos comenzaron a lanzar piedras a las fuerzas de seguridad, que finalmente respondieron con disparos, dijo el residente Waldo Herrera, de 49 años.

“Creo que los comunistas han perdido el control, no van a tener una solución a esta situación”, dijo. “El pueblo está cansado de tanta humillación, de tanta represión”.

Más de 40 ONGs rechazaron este martes la violencia contra los manifestantes cubanos “Cada día que pasa la fórmula conjunta descrita hace un coctel letal para vislumbrar cientos o miles de muertos”, dijo @jalarron a 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐩𝐨𝐜𝐡 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬#SOSCuba

https://t.co/43RfLhfI5J — The Epoch Times Español (@EpochTimesEs) July 13, 2021

Un testigo de Reuters vio a decenas de personas con palos saliendo de La Guinera a última hora del lunes.

Los activistas afirman que el gobierno está utilizando las llamadas brigadas de reacción rápida -bandas de civiles organizadas por el gobierno- para contrarrestar a los manifestantes.

También acusan al gobierno de intentar interrumpir las comunicaciones. Introducido hace poco más de dos años, Internet móvil ha sido un factor clave en las protestas, ya que ha dado a los cubanos una plataforma más amplia para expresar sus frustraciones y ha permitido que se corra la voz rápidamente cuando la gente está en la calle.

En la capital, se han producido cortes de Internet móvil regulares y atípicos desde el domingo, según testigos de Reuters.

En un escenario de contra-información, implicados los gobiernos de #Cuba y #Rusia, el mensaje de @BobMenendezNJ, uno de los adalides por la libertad en Cuba en el Congreso de los EEUU, deja la cosas claras

Bien por Bob:https://t.co/5D7VTVi5Mm — Prisoners Defenders (@CubanDefenders) July 13, 2021

NetBlocks, con sede en Londres, dijo en su sitio web que Facebook, WhatsApp, Instagram y Telegraph en Cuba fueron parcialmente interrumpidos el lunes y el martes.

“El patrón de restricciones observado en Cuba indica una represión en curso de las plataformas de mensajería utilizadas para organizar y compartir noticias de las protestas en tiempo real”, dijo el director de NetBlocks, Alp Toker. “Al mismo tiempo, se preserva cierta conectividad para mantener una apariencia de normalidad”.

Cuando se le preguntó si el gobierno estaba restringiendo intencionadamente las conexiones a Internet, el ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo en una rueda de prensa que la situación era “complicada”. Dijo que los cortes de energía podrían afectar a los servicios de telecomunicaciones y que “Cuba nunca renunciaría al derecho a defenderse.”

Ni Telegram ni Facebook Inc (FB.O), propietaria de Instagram y WhatsApp, respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Twitter Inc (TWTR.N) dijo que no encontró ningún bloqueo de su servicio.

“Nuestra arma es internet. Si nos quitan el internet estamos desarmados”, dijo Gino Ocumares, residente de La Habana, mientras intentaba conectarse a la web en un punto de acceso Wi-Fi del gobierno, pero no lo logró. “El gobierno no quiere que la gente vea la verdad”.

La #RevoluciónCubana no va a poner la otra mejilla a quienes la atacan en espacios virtuales y reales. Evitaremos la violencia revolucionaria, pero reprimiremos la violencia contrarrevolucionaria. Quien ataca a los agentes del orden ataca al país #SomosCuba pic.twitter.com/7lLPk30wcV — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 12, 2021

‘Provocaciones’

La protesta en La Guinera fue encabezada por “elementos antisociales y criminales” que habían intentado llegar a la comisaría con el objetivo de atacar a sus funcionarios y dañar la infraestructura, dijo la Agencia Cubana de Noticias.

La contrarrevolución sueña con una guerra entre cubanos. No vamos a darles el gusto. De ésta saldremos con #Unidad, disciplina y trabajo. #SomosCuba pic.twitter.com/skOFvcuLL2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 12, 2021

Cuando las fuerzas de seguridad les dieron el alto, destrozaron viviendas, incendiaron contenedores y dañaron el cableado eléctrico del suburbio, atacando a los funcionarios con piedras y otros objetos, dijo la agencia.

Los medios de comunicación estatales también informaron el martes que Raúl Castro, que dejó de ser jefe del gobernante Partido Comunista de Cuba en abril, asistió a una reunión el domingo del buró político para abordar las “provocaciones”.