Un concierto de populares artistas cubanos en Miami para apoyar las protestas ocurridas durante los últimos días en Cuba fue interrumpido por los asistentes que dijeron que no querían música sino medidas concretas de las autoridades de EE.UU. para apoyar al pueblo de la isla.

Consignas como “Biden pa’cuando, el pueblo está esperando” fueron coreadas por la multitud que acudió al restaurante Versailles para asistir al concierto de algunos de los artistas de “Patria y vida”, la canción que se ha convertido en un himno del cambio en Cuba.

En una pancarta se leía que si no hay “intervención” en Cuba que al menos dejen a los cubanos ir a la isla a ayudar a sus hermanos y en otra, en inglés, “déjennos entrar con nuestras propias armas”.

La multitud se mantiene firme en el lugar, al igual que ocurrió este martes en una autopista de Miami que fue ocupada por manifestantes en apoyo de los que protestan en Cuba y solo más de ocho horas después, casi a las 10 de la noche, accedieron a irse.

El concierto frente al Versailles, el lugar favorito de reunión del exilio en Miami, comenzó con el dúo Gente de Zona que interpretó “Patria y vida” y luego bajó del escenario para abrazar al público.

Llegado un momento le pidieron al alcalde de Miami, Francis Suárez, que también estuvo allí, que parara la música porque lo que querían era acciones concretas para lograr una “Cuba libre”.

Libertad.

The Cuban people are asking for freedom and as long as they are on the streets, Miami will keep supporting them. The end of the oppressive Cuban dictatorship is now #SOSCUBA pic.twitter.com/DDdnwOYioC

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) July 15, 2021