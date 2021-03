El mejor tipo de motivación es la automotivación. Tienes algo que hacer, pero no te entusiasma ni te apasiona, pero sabes que debe hacerlo. Este sentimiento de obligación te motiva a trabajar duro para completar la tarea. Tienes algo que puedes hacer y estas interesado en la tarea, es posible que incluso se la haya asignado sí mismo en lugar de recibirla de otra persona. ¿Qué es la automotivación? La automotivación es fácil de entender cuando considera algunos ejemplos que la contrastan con otros tipos de motivación: la persona que va a trabajar solo como un medio para pagar las facturas y complacer a su jefe no tiene motivación propia, mientras que una persona que no necesita fuerzas externas para hacer el camino hacia el trabajo todos los días y encuentra satisfacción en lo que hace es una persona que esta “automotivada”.

Escenarios para tener una motivación más eficaz

¿En qué escenario eres más eficaz? ¿En qué escenario eres más eficiente? ¿Y en qué escenario te sientes más realizado? Lo más probable es que las personas piensen que su respuesta a cada una de esas preguntas es el segundo ejemplo. Es probable que no le sorprenda que hacer algo por sí mismo y para sus propios fines sea más satisfactorio, agradable y exitoso que hacer algo para cumplir con los estándares externos o para complacer a los demás. El sentimiento descrito en el último ejemplo es el de estar automotivado. Una manera de obtener ese sentimiento es trata de encontrar cosa que nos haga sentir esa impresión de automotivación y por qué ese sería el tipo de motivación más eficaz.

The English center comprende a la persona

The English Center comprende que las personas pueden tener la necesidad de mejorar sus vidas económicamente y lograr ciertas metas para sus objetivos personales, pero también necesitan sentir la motivación para alcanzar esos proyectos. Por eso tenemos un sinfín números de cursos disponibles baja la sombrilla de escuela comunitaria que van desde tenedor de libros, clases de salsa, fotografía, yoga. Para más información, puede visitar la página web en tecmiami.com o llamar por teléfono al 305-445-7731.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.