El representante republicano del distrito 116 de la Florida Daniel Anthony Perez, que aspira a su reelección comentó, “Estoy realmente preocupado por el aumento de los contagios de COVID-19. Hay que combatirlo”. Destacó, “El coronavirus es real y se debe usar la máscara en todo momento“.

Danny Perez llegó a su puesto -la primera vez- sin una maquinaria. Gracias a la confianza que tuvieron los electores que lo conocían y apoyaron su propuesta.

Al preguntarle al candidato al Distrito 116 como ha cambiado su vida desde que fue electo a ese puesto, respondió, “Mi vida si ha cambiado. En lo personal me casé y tengo dos hijos”. En cuanto a su ámbito profesional, Perez sostiene que “También he cambiado”.

El abogado ratificó que representa al Distrito 116 y trabaja por él. “Pero en los últimos tres años algo muy importante pasó. Mis colegas observaron mi desempeño, y me escogieron para fuera el futuro presidente de la Cámara de Representantes para el año 2024”.

“Esa selección es para mí muy importante”, comentó Daniel Anthony Perez.

“Ahora tengo la oportunidad de ser presidente de la Cámara de Representante de Miami. Me siento muy orgulloso que mis colegas republicanos me escogieran para tener esa responsabilidad. Pero, primero tengo que ganar nuevamente en mi Distrito 116″, expresó el jurista egresado de la Loyola University New Orleans College.

Republicanos en Florida

Al ser consultado sobre como están los republicanos en el estado de Florida, respondió que “en estos momentos tenemos los mismos números que en el 2016. La mayoría de los votos republicanos apoyan al presidente Trump. Esa es la realidad. Yo soy uno de esos republicanos que apoya al actual primer mandatario”.

“Miami-Dade es un condado en el que la mayoría son demócratas, pero en este momento, dentro de nuestro condado, el partido republicano está mejor de lo que muchos piensan. A pesar de que los demócratas lo han hecho bien, también los republicanos hemos realizado muy bien nuestro trabajo“.

Covid19: Usar la mascarilla en todo momento

Eñ coronavirus en la Florida es algo que preocupa enormemente a Danny Perez. Este martes, 4 de agosto, se reportaron 5,417 casos nuevos en 24 horas. El total de habitantes infectados es de 497,330. Cada momento se acerca más a los 500.000 los contagiados en el estado del Sol.

“Estoy realmente preocupado por el aumento de los contagios de COVID-19. Hay que atacarlo. Por eso hay que usar las máscaras”.

Insistió en que el coronavirus es real y se debe usar la máscara en todo momento. “Lo trato como algo muy serio. Siempre uso la máscara. Siempre está conmigo. Le recomiendo a todos que usen la mascarilla para ser socialmente responsable con nosotros mismos y con los demás”.

Para Daniel Pérez las decisiones tomadas por el gobernador DeSantis han sido acertadas. “Ha realizado un buen trabajo. A nosotros en Miami-Dade el virus nos ha afectado diferente que en otros condados. No es lo igual el número de contagiados acá que en algunos condados del norte de la Florida, por eso se trata distinto”.

Por ello respalda que el gobernador deje que los alcaldes tomen las decisiones sobre el tratamiento del COVID-19 en sus condados, porque la situación es distinta en cada uno de ellos. “Por eso se deja que Carlos Gimenez, Francis Suárez, o Hernández en Hialeah toman sus decisiones con respecto a como enfrentar el coronavirus en sus ciudades”.

En el caso del condado de Miami Dade cree que el alcalde Gimenez está haciendo un buen trabajo para tratar de erradicar el virus lo antes posible. “Todos estamos trabajando en ello para combatir el coronavirus en las comunidades”.

