La alcaldesa del condado de Miami Dade, Daniella Levine Cava, confirmó que hasta el momento fueron rescatadas 35 personas tras el derrumbe ocurrido durante la madrugada en un edificio de doce plantas, que provocó un muerto y al menos diez heridos, y consignó que todavía sigue la búsqueda.

“Lo que sabemos es que colapsó la mitad de un edificio de 12 pisos que tiene 144 unidades, y están trabajando los equipos de rescate. Estamos tratando de identificar a algunas personas y también de rescatar a las que aún puedan estar atrapadas”, dijo la alcaldesa Daniella Levine Cava en una conferencia de prensa a metros del siniestro y reportó NPR.

