A medida que más residentes luchan por conseguir citas para las vacunas COVID-19 en el sur de Florida, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, firmó una orden de emergencia en la que pide responsabilidad y una distribución equitativa de la vacuna en todas las comunidades.

“Estamos en un estado de emergencia y tenemos que garantizar que las vacunas se distribuyan equitativamente en todas las comunidades y que nadie se quede atrás”, dijo Levine-Cava el viernes.

La orden de emergencia llegó después que el Mount Sinai Medical Center de Miami Beach y el Baptist Health cancelaron todas las citas debido a la falta de suministros.

“Todos saben que hubo problemas importantes de suministro, y la cancelación de citas en Mount Sinai y Baptist”, señaló la alcaldesa durante una reunión con los comisionados del condado.

Getting shots into arms is my top priority. We are in a state of emergency & we need to ensure vaccines are equitably distributed across all communities and no one is left behind. Today, I signed an emergency order giving the County greater oversight of vaccination in Miami-Dade. pic.twitter.com/1WrvM9YYzP

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) January 22, 2021