Daniella Levine Cava reelecta como alcalde de Miami Dade

Los votantes del sur de Florida acudieron a las urnas este martes para participar en las elecciones primarias, en las que se decidieron importantes contiendas para los comicios generales de noviembre. Incluyendo escaños en el Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU.,

En medio de las elecciones también votaron por posiciones clave en los condados de Miami-Dade y Broward.

En la contienda por la alcaldía del condado de Miami-Dade, la actual alcaldesa Daniella Levine Cava aseguró su reelección con más del 57% de los votos. Evitando así una segunda vuelta en noviembre.

Levine Cava derrotó a seis oponentes, incluyendo a Manny Cid y Alex Otaola. Tras su victoria, la demócrata expresó su gratitud hacia los votantes y reafirmó su compromiso con la comunidad.

“Estoy profundamente agradecida por su confianza y me siento honrada de servir durante cuatro años más”, dijo en X tras conocerse el resultado.

I am deeply grateful for your trust and honored to serve for four more years. I am committed to working tirelessly for our community, ensuring your voices are heard and your needs are met. Together, we’ll continue to make a positive impact on Miami-Dade County. pic.twitter.com/sHeNoEGVvP

