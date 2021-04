Marlins de Miami no pudo lograr su objetivo que era barrer la serie ante Bravos de Atlanta. El impedimento Dansby Swanson.

El intermedista conectó un imparable remolcador de dos carreras, para así darle la victoria a los indígenas 7 a 6, en el desafío que se disputó en el Truist Park.

El imparable de Swanson fue con las bases llenas, y de esta manera Bravos logró un triunfo en la serie de cuatro duelos.

Dansby Swanson walks it off for the Braves (-170 ML) @betthebases

pic.twitter.com/SwlYgeE4fQ

— Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) April 15, 2021