La primavera pasada, el estado informó su caso de COVID-19 y más de un año y medio después, con la nueva variante, algunos trabajadores no se han desacelerado.

En respuesta, un desfile a gran escala honrará a los mejores trabajadores de primera línea y héroes de la salud del condado de Palm Beach.

Organizado por SHA’S Community Initiative’s, Inc. y SHE Holdings LLC, 25 personas serán homenajeadas durante un desfile y ceremonia en el John Prince Park de 4 p.m. a 6 p.m. el domingo 29 de agosto de 2021.

Durante las últimas semanas, un comité de selección buscó nominaciones del público, incluidos médicos, enfermeras, trabajadores de supermercados que mantenían los estantes llenos, funcionarios del condado que hicieron cumplir el mandato de las máscaras, agentes del orden y maestros. El domingo, se invita a la comunidad a participar en un desfile de autoservicio para honrar a los seleccionados como los 25 primeros líderes y héroes de la salud.

“Independientemente de su partido político, independientemente de su raza, independientemente de su puesto de trabajo o incluso si no tiene un trabajo, salga y apoye a estos líderes comunitarios que se aseguran de que obtengamos lo que necesitamos”, dijo Shenetria Moore, SHA’S Community Initiatives, Inc. y SHE Holdings LLC, CEO y fundador.

Las 25 personas recibirán una placa y una bolsa de regalo. Un afortunado trabajador de primera línea también recibirá un premio humanitario por sus contribuciones en medio de la pandemia. No hay ningún costo para mostrar su apoyo. Para obtener más información, visite http://sheholdingsllc.com/ .