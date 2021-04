Desde este 19 hasta el 23 de abril, los floridanos celebraron exitosamente el “Florida Climate Week 2021”, evento virtual en el que se abordaron los problemas más urgentes sobre el cambio climático y en el que se registraron más de 45 sesiones virtuales y 100 líderes de la industria, así como activistas de primera categoría.

Se conoció que los temas abordados incluyen la Participación Civil, Impuestos y Dividendos sobre el Carbono, Soluciones de Energía Limpia, Innovación Agrícola, Soluciones Tecnológicas y Reducción de Impacto Ambiental, entre otros, mientras que el objetivo general se trata del aceleramiento de un impacto global positivo en la lucha contra el cambio climático.

La presentación de la cumbre virtual estuvo a cargo de la fundación VoLo, cuyos fundadores y administradores, David S. Vogel y Thais Lopez Vogel, explicaron que el evento tiene como objetivo encontrar la solución a la problemática del clima, a través de los recursos tecnológicos y científicos que poseen, al tiempo de manifestar que están trabajando para instruir al público en temas de sustentabilidad de nuestro planeta, el cual pretenden, pase a las próximas generaciones.

Los asistentes al Florida Climate Week 2001, disfrutaron de charlas, información novedosa e investigaciones por parte de más de 100 panelistas y especialistas en el área, así como organizaciones sin fines de lucro, con el que se busca generar la aceleración de un cambio global positivo.

Carolina Lewis, quien es fundadora y asesora principal de The CLEO Institute, expresó que “involucrar a audiencias diversas nunca es fácil !pero Florida Climate Week lo logró! La profundidad y amplitud de los temas, los presentadores, los panelistas y las estrategias brindaron muchas oportunidades para que las personas acepten y comprendan mejor la urgencia de la crisis climática y las soluciones que necesitan nuestro apoyo”.

Por su parte, la directora de Florida de Southern Alliance for Clean Energy, Susan Glickman, comentó que “Florida Climate Week superó todas las expectativas con presentaciones esclarecedoras, discusiones importantes y las conexiones vitales entre aliados que inspiran una acción significativa en un estado que es la zona cero del impacto de la crisis climática. La diversidad de voces y perspectivas fue sorprendente por su amplitud y los participantes obtuvieron información valiosa, saliendo con un renovado optimismo y armados con soluciones prácticas para proteger el futuro de Florida”

El Florida Climate Week se trata de la tercera conferencia anual Climate Correction, el cual dispuso de la participación de más de 20 expertos, cuyos temas abarcan la agricultura y suelos regenerativos, incorporación de soluciones climáticas en modelos comerciales y dividendos de carbono, así como impuestos, entre otros.

PANELISTAS

El cantante Carlos Vives fue uno de los participantes de la Florida Climate Week 2021, puesto que es defensor de la cultura y la biodiversidad, mientras que el evento también contó con la presencia del presidente de Greenleaf Communities, John Andersen y el director de Sostenibilidad y Resiliencia de la ciudad de Oralndo, Chris Castro, así como el presidente del Environmental Defense Fund, Fred Krupp y Ernie Shea y el presidente de Solutions From The Land.

Las ciudades de de Clearwater, Deltona, Ft. Laurdale, Orlando, Palm Bay y West Palm Beach, respaldaron el evento.

Did you miss #Climate Correction, #Florida Climate Week keynote event #FLCW2021? Don’t worry, find all the sessions in our #ClimateCorrection #podcast 🌎 Click here: https://t.co/asSKJb9mJa

— VoLo Foundation (@VoLoFoundation) April 27, 2021