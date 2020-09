El reptil no parecía estar molestando a nadie más, dijo, y agregó que el incidente le pareció “realmente divertido”.

El truco público fue rápidamente condenado hoy por las autoridades locales, ya que insistieron en que las serpientes no reemplazan las mascarillas faciales. Las fotos confirman que el hombre no llevaba una máscara debajo de la gran serpiente.

En la actualidad, el uso de una cubierta facial en el transporte público es obligatorio, excepto para aquellos que están exentos por motivos de edad, salud o discapacidad.

Un portavoz de Transport for Greater Manchester dijo: ‘La guía del gobierno establece claramente que esta no necesita ser una máscara quirúrgica, y que los pasajeros pueden hacer la suya propia o usar algo adecuado, como una bufanda o un pañuelo. Si bien hay un pequeño grado de interpretación que se puede aplicar a esto, no creemos que se extienda al uso de piel de serpiente, especialmente cuando todavía está unida a la serpiente ‘.

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today…each to their own and all that 🤣🐍

Credit – Alison Jones / Swinton People pic.twitter.com/hX2F8RWYvw

— mcrfinest (@McrFinest) September 15, 2020