La leyenda de la WNBA, Sylvia Fowles, no tiene más que una red. La pívot de las Minnesota Lynx está de camino a los Juegos Olímpicos de Tokio con USA Basketball.

“Cuando me nombraron para el equipo, todavía no me lo creía. No es que no haya trabajado a lo largo de los años, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de decir que puede competir por su cuarta medalla de oro, así que es bastante especial”, dijo Sylvia Fowles a NBC Miami.

Con el número 13, Sylvia Fowles está dominando en la cancha. La estrella de 1,90 metros apuntó alto y rápidamente llegó a lo más alto en su carrera. En 2020, se convirtió en la actual líder en rebotes de la carrera de la WNBA y fue nombrada MVP de la liga en 2017.

“Everything I do, I carry Miami-Dade with me."

