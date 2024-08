De ‘Sex and the City’ a ‘Seinfeld’: Los bagels más icónicos de Nueva York llegan a Florida

Cuando pienso en Nueva York, es inevitable que mi mente se vaya hacia los idílicos bagels… o quizás cuando pienso en bagels, inmediatamente los asocio con la Gran Manzana. Sin embargo, ahora los que estamos más al sur no tenemos que caminar por las calles de Manhattan para comer uno de estos panecillos.

Tal como lo lees, los floridanos podremos sentir el placer de caminar por las calles y disfrutar el olor de los bagels recién horneados. Bueno, al menos los que viven o visiten Boca Ratón, que está a punto de dar la bienvenida a un pedacito de esa tradición culinaria.

Si alguna vez fuiste a NY, sabrás que una de las marcas más icónicas de esta receta es H&H Bagels. Para nuestra fortuna, esta empresa decidió por primera vez en sus 52 años de historia, expandirse más allá de Manhattan. Ahora llevarán su auténtico sabor a Florida.

La mejor parte es que no es una de esas expansiones en donde la magia se pierde en el camino. De hecho, los bagels los seguirán haciendo a mano en la Gran Manzana y luego los enviarán directamente al “Sunshine State”, para que cada mordisco se sienta tan auténtico, como si estuvieras en Times Square.

Apertura en Florida

Entre los anuncios más emocionantes de la marca, está que no será solo una ubicación, ni tampoco dos… sino ¡tres tiendas en Florida para 2024!

La primera de ellas abrirá sus puertas a final de verano en Boca Ratón, pero la empresa tiene planes de inaugurar a final de año otros tres locales en Tampa, Jacksonville y West Palm Beach.

La aventura no termina allí, ya que en 2025 se unirán más ciudades a este selecto club, con la incorporación de Miami, Fort Lauderdale y Orlando.

La elección de Boca Ratón como la primera ubicación fuera de Manhattan no fue casualidad. Jay Rushin, CEO de H&H Bagels, tiene un fuerte vínculo con la comunidad. Este lazo y el creciente interés de los floridanos por experiencias gastronómicas auténticas, hizo que esta ciudad fuera la elección perfecta para iniciar la expansión.

“Boca Ratón tiene una comunidad vibrante y diversa que aprecia la calidad y la tradición. Sabemos que nuestros bagels encontrarán un hogar cálido aquí”, comentó Jesse Stein, director de marketing de H&H Bagels.

H&H y el bagel perfecto

Fundada en 1972 en el Upper West Side de Manhattan, H&H Bagels se ha mantenido fiel a su receta original durante más de cinco décadas.

No es de extrañar que estos bagels aparecieran en series icónicas como Sex and the City, Seinfeld y The Office. Ahora, este tesoro neoyorquino está listo para conquistar los paladares floridanos.

Además del estado del sol, la marca de bagels abrirá locales en California, Washington, Chicago, Dallas, Bostos y Detroit.

Los nuevos locales en Florida ofrecerán todo el menú de H&H, desde los clásicos bagels hasta sándwiches especiales y opciones de catering. Los amantes de estos panecillos disfrutarán de la experiencia completa, sin necesidad de volar a Nueva York.

Además, la marca planea introducir opciones únicas para el mercado floridano, fusionando lo mejor de ambas culturas.